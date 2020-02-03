Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что Польша «выиграла исторический спор» с Россией, и пришло время налаживать отношения между странами. Об этом он рассказал в интервью агентству PAP, опубликованном в понедельник, 3 февраля

«Я думаю, что этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось», — заявил Чапутович.

Мероприятия в Освенциме как отражение антиизраильской политики Польши © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимира Путина в мемориальном комплексе Яд-Вашем не была особенно «антипольской». Поэтому, по мнению Чапутовича, России и Польше необходимо «успокоить эмоции и нормализовать отношения, потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи».

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Министр также отметил, что польская делегация хотела бы посетить Россию на 80-летие Катынского расстрела и 10-летие авиакатастрофы польского президентского авиалайнера под Смоленском.