Визит лидера Франции в Польшу пройдет 3 и 4 февраля. Макрон заинтересован в участии в переговорах по Донбассу польской стороны до и после встреч «нормандской четверки».
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«Это переломный визит, поскольку открывает новые возможности стратегического сотрудничества с Францией на ближайшие четыре года отдельных министерств обеих стран. Это последняя страна, которая имела определенные критические мнения о Польше», — цитирует издание главу МИД Польши Яцека Чапутовича.
Одной из целей Макрона на переговорах с властями страны будет «тушение пожара» в российско-польских отношениях, считает преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий.
Однако Польша «взамен на улыбку и французское рукопожатие не подаст руки России», уверен Шептицкий.