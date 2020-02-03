Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Польшу будет пытаться привлечь руководство страны к переговорам об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом 3 февраля сообщил «Укринформ»

Ищенко объяснил, зачем Зеленский, Макрон, Меркель и Трамп приехали в Давос © РИА Новости, Нина Зотина

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«Это переломный визит, поскольку открывает новые возможности стратегического сотрудничества с Францией на ближайшие четыре года отдельных министерств обеих стран. Это последняя страна, которая имела определенные критические мнения о Польше», — цитирует издание главу МИД Польши Яцека Чапутовича.

Одной из целей Макрона на переговорах с властями страны будет «тушение пожара» в российско-польских отношениях, считает преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий.

Однако Польша «взамен на улыбку и французское рукопожатие не подаст руки России», уверен Шептицкий.