Партия «Голос» певца Святослава Вакарчука, фракция которой является наименьшей в парламенте, не преодолела бы 5%-й барьер и не прошла бы в Раду, если бы выборы состоялись в предыдущее воскресенье. Об этом сообщается 3 февраля на сайте Центра соцмониторинга

С учетом статистической погрешности на грани прохождения в Раду находятся партии «Свобода» — 4,6% опрошенных, и «Голос» с поддержкой 4,4%. Проходной барьер в Раду преодолели бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и «Европейская солидарность». «Пусть продаст собаку». «Слуга народа» дал совет пенсионерке о том, как заплатить за услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы 14,8%, за «Батькивщину» — 10,8%, за партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 10,6%. Исследование проведено ЦСМ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года. Опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,24%.