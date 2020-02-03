С учетом статистической погрешности на грани прохождения в Раду находятся партии «Свобода» — 4,6% опрошенных, и «Голос» с поддержкой 4,4%.
Проходной барьер в Раду преодолели бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и «Европейская солидарность».
Согласно результатами исследования, больше всего избирателей отдали бы свой голос за партию «Слуга народа» — 38,9%.
За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы 14,8%, за «Батькивщину» — 10,8%, за партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 10,6%.
Исследование проведено ЦСМ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года. Опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,24%.