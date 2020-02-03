Проходной барьер в Раду преодолели бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Батькивщина» и «Европейская солидарность», если бы выборы в парламент проводились на текущей неделе. Об этом сообщается 3 февраля на сайте Центра соцмониторинга

Согласно результатам исследования, больше всего избирателей отдали бы свой голос за партию «Слуга народа». 38,9% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы 14,8%, за «Батькивщину» — 10,8%, за партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 10,6%.

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Опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,24%.