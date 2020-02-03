Согласно результатам исследования, больше всего избирателей отдали бы свой голос за партию «Слуга народа». 38,9% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы 14,8%, за «Батькивщину» — 10,8%, за партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 10,6%.
С учетом статистической погрешности на грани прохождения в Раду находятся партии «Свобода» — 4,6% опрошенных, и «Голос» с поддержкой 4,4%. Исследование проведено ЦСМ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.
Опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,24%.