В понедельник, 3 февраля, на Украине ожидаются дожди, мокрый снег, а также сильный ветер. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook

Аномальная зима: на Полтавщине перед Новым годом зацветает сирень и магнолия © CC0, Pixabay

При этом, по ее данным, в течение недели похолодание будет усиливаться и в ночные часы достигнет ощутимых морозов.

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Стоит отметить, что это едва ли не первые похолодания на Украине за эту зиму. Так, в декабре из-за аномально теплой погоды на Полтавщине начали набухать почки на кустах сирени и магнолии, а в Кировоградской области проснулись клещи.