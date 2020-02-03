«В течение дня 3 февраля максимально предполагается от +2 до +6 градусов, на юге на несколько градусов выше. С сильным ветром. С дождями и даже мокрым кое-где снегом. На севере осадки будут заменяться иногда просто плотной облачностью», — написала она.
При этом, по ее данным, в течение недели похолодание будет усиливаться и в ночные часы достигнет ощутимых морозов.
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Стоит отметить, что это едва ли не первые похолодания на Украине за эту зиму. Так, в декабре из-за аномально теплой погоды на Полтавщине начали набухать почки на кустах сирени и магнолии, а в Кировоградской области проснулись клещи.