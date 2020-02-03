Начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки главе Госрезерва. Об этом 3 февраля сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Следствие установило, что чиновник требовал взятки от руководителей субъектов хозяйствования, которые входят в сферу управления Госрезерва, за то, чтобы их не увольняли с занимаемых должностей, и за содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности.

«На предоставлении 40 тысяч долларов США взятки разоблачен начальник Управления госагентства резерва», — говорится в сообщении.

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2 февраля Высший антикоррупционный суд избрал для чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2,1 миллиона гривен (около 5,4 миллиона рублей).

Председатель Госрезерва Ярослав Погорелый заявил, что информацию о любой попытке дать ему взятку будет сразу передавать в НАБУ.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 27 (подстрекательство к преступлению), ч. 4 ст. 368 (получение взятки), ч. 4 ст. 369 (взятка должностному лицу) УК».