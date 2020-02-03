В Казахстане задержали пятерых граждан, подозреваемых в подготовке терактов в местах массового скопления людей. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщило издание Sputnik Казахстан

Как «хромая утка» Помпео стал в Украине, Белоруссии и Казахстане «пробным шаром» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк прошли в Караганде и Таразе 27 января. По решению суда подозреваемые арестованы на два месяца.

Все они придерживаются религиозных взглядов экстремистского толка и были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По версии следствия, группа была сформирована для совершения терактов на территории Казахстана, в местах большого скопления людей.

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В отношении арестованных возбудили уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в её деятельности, а также пропаганды терроризма. Расследование продолжается.