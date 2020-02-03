Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых, по заявлению британцев, было совершено покушение, живы, утверждает посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт в интервью изданию «Коммерсант», опубликованном 3 февраля

«Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц», — рассказала Броннерт.

«Дело Скрипаля» — первый конфликт нового мира © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Согласно данным британского следствия, их отравили: против них было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок». Оба пострадавших впали в кому, однако врачам удалось спасти их.