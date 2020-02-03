«Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц», — рассказала Броннерт.
На вопрос, находятся ли Скрипали в Великобритании, посол не смогла ответить, сославшись на то, что не имеет права комментировать подобные вопросы.
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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Согласно данным британского следствия, их отравили: против них было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок». Оба пострадавших впали в кому, однако врачам удалось спасти их.