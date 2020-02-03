Транзит газа из России по территории Украины в январе составил 2,548 миллиарда кубометров. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз»

«За январь транзит составил 2,548 миллиарда кубометров. Оплаченные мощности использованы на 46%», — говорится в сообщении.

Войны не будет. Киев и Москва заключили новый контракт о транзите газа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Контракт предполагает транзит по украинской ГТС в 2020 году как минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

В договор заложено положение «качай или плати», то есть оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.