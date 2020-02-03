«За январь транзит составил 2,548 миллиарда кубометров. Оплаченные мощности использованы на 46%», — говорится в сообщении.
Транзитное соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» было подписано 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.
Контракт предполагает транзит по украинской ГТС в 2020 году как минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.
В договор заложено положение «качай или плати», то есть оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.