Двадцатилетний житель Энергодара Запорожской области сбил двух женщин на тротуаре, одна из пострадавших скончалась. Об этом 2 февраля сообщили в отделе коммуникации местной полиции

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