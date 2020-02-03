«Водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал за пределы проезжей части влево на тротуар, где совершил наезд на двух женщин-пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии женщина 1999 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, другая женщина 1975 года рождения с телесными повреждениями госпитализирована», — говорится в материале.
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За ее жизнь сейчас борются врачи.
Полицейским удалось задержать виновника аварии. Количество алкоголя в его организме составило 1,72 промилле. По данному факту открыли уголовное производство.