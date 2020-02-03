В понедельник, 3 февраля, на Украину с официальным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского

Эрдоган прилетит на Украину в понедельник, 3 февраля © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Отмечается, что официальная церемония встречи президентов начнется в 11:00 (12:00 мск) возле Мариинского дворца.

В 13:30 (14:30 мск) лидеры двух стран подпишут двусторонние документы, а в 13:40 (14:40 мск) дадут совместную пресс-конференцию. Главы государств также примут участие в работе Украинско-турецкого бизнес-форума.

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По словам председателя группы дружбы Турции и Украины в Великом национальном собрании Турции Йылдырыма Тугрул Тюркеша, стороны планируют увеличить товарооборот между странами, так как $4 миллиарда (255,1 млрд рублей. — Ред.) товарооборота — «это ничто».

«Номер два — это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас определенные отношения с Россией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении», — добавил депутат турецкого парламента в комментарии «Укринформу».