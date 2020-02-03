«Минфин США скоро предоставит денежную помощь для ключевого финансового сектора и налоговых реформ. Сегодня я рад сообщить, что мы обещаем при согласии конгресса миллион долларов технической помощи, чтобы помочь Узбекистану развить свой капитал в дополнение к другим усилиям для стимулирования финансовых реформ», — сказал Помпео.
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Он добавил, что США будут помогать развитию связей Узбекистана и Афганистана в целях безопасности в регионе.
«В этом контексте я рад сообщить, что США предоставят миллион долларов на помощь в области сдерживания и взаимосвязи между Узбекистаном и Афганистаном. Более тесные связи между Узбекистаном и Афганистаном помогут миру и процветанию не только здесь и в Афганистане, но и во всей Центральной Азии и за ее пределами», — отметил госсекретарь США.
Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Ранее он посетил Украину, Белоруссию и Казахстан.