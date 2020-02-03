Вашингтон намерен предоставить Узбекистану техническую помощь на сумму в $1 миллион для стимулирования реформ финансового сектора. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, передает 3 февраля РИА Новости

Помпео прибыл в Узбекистан для встречи с главами МИД пяти среднеазиатских стран © Википедия сказал Помпео.

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Он добавил, что США будут помогать развитию связей Узбекистана и Афганистана в целях безопасности в регионе.

«В этом контексте я рад сообщить, что США предоставят миллион долларов на помощь в области сдерживания и взаимосвязи между Узбекистаном и Афганистаном. Более тесные связи между Узбекистаном и Афганистаном помогут миру и процветанию не только здесь и в Афганистане, но и во всей Центральной Азии и за ее пределами», — отметил госсекретарь США.

Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане. Ранее он посетил Украину, Белоруссию и Казахстан.