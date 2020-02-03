Атакующий полузащитник Дмитрий Щербак в статусе свободного агента пополнил ряды полтавского ФК «Ворскла». Об этом на днях сообщила пресс-служба футбольного клуба

Кара футбольная. УЕФА наказал «Ворсклу», на очереди – «Шахтер» © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк Дмитрий Щербак, который прилетел на первый этап учебно-тренировочных сборов "ворсклян" в Турции, лучше проявил себя в тренировочном лагере… Все заинтересованные в этом трансфере стороны сели за стол переговоров, и только сам футболист поставил свою подпись под полуторагодовалым соглашением с "Ворсклой"», — говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что в течение своей карьеры Щербак выступал за СК «Полтава», а также за российские «Кубань» и «Анжи». Последним клубом футболиста был российский «Нижний Новгород», который спортсмен оставил летом 2018 года.