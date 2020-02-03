Соответствующее письмо, отмечают в министерстве, 3 февраля направят всем высшим учебным заведениям Украины.
«Наша цель — обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)», — приводит пресс-служба слова министра образования и науки Украины Анны Новосад.
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До 10 февраля вузы обязаны сообщить своим студентам и слушателям из Китая и стран юго-восточной Азии о возможности перейти на дистанционное обучение и сдать экзамены после нормализации ситуации вокруг вируса.
По данным на 2 февраля инфекция поразила почти 12 тысяч человек, в том числе 132 случая зарегистрировали за пределами КНР в более чем 20 странах. От коронавирусной инфекции скончались 305 человек.