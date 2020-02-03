В отношении Украины в Докладе значительное внимание уделяется вопросам свободы слова и деятельности СМИ. В частности, выражена обеспокоенность относительно продолжающихся атак на журналистов и активистов, расследующих коррупцию и злоупотребления властью.
Ввиду этого в принятой резолюции ПАСЕ призвала украинские власти выполнить обязательства перед Советом Европы, в том числе обеспечить полное и прозрачное расследование нападений на журналистов и антикоррупционных активистов.
Также в центре внимания ПАСЕ остается вопрос судебной реформы. В резолюции подчеркивается необходимость обеспечения реформы Верховного суда и органов судебного самоуправления в соответствии с европейскими стандартами.
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В этой связи член Мониторингового комитета ПАСЕ, депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юлия Левочкина напомнила, что в декабре 2019 года Венецианская комиссия раскритиковала законы о Верховном суде и функционировании украинского языка, призвав привести соответствующее законодательство в соответствие с международными стандартами.
«Без сомнения, вопрос обеспечения прав национальных меньшинств будет и дальше оставаться в фокусе внимания Ассамблеи, в частности, права на использование родного языка. Украина — многонациональное государство: украинцы, русские, румыны, болгары, греки, евреи и многие другие национальности живут в согласии столетиями. Нужно это ценить и беречь! И власть в Украине должна стремиться выполнить обязательства перед Советом Европы и защищать нашу многонациональность», — приводятся слова Левочкиной на сайте ОПЗЖ.
По данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), в 2019 году на Украине произошло более 70 случаев насилия в отношении сотрудников СМИ. При этом там отметили, что зачастую жертвами становятся женщины.