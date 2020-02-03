Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что жизнь на современной Украине намного хуже, чем во времена Советского Союза. Он заявил об этом на днях в эфире телеканала «112 Украина»

На пять частей: Саакашвили предсказал распад Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В связи с этим, по словам политика, сейчас главное для страны — «хоть где-то» добиться прорыва, чтобы люди поверили, что «где-то что-то получается».

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из которых он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда действующий на тот момент президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016-го Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017-го Саакашвили был лишен украинского гражданства и вернулся в политику только после прихода к власти Владимира Зеленского.