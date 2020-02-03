Окровавленное тело матери нашел ее 55-летний сын, который живет в селе Старая Рафаловка. Он сразу позвонил в полицию.
Приехавшая на место убийства следственно-оперативная группа была потрясена жестокостью картины. Во дворе лежало расчлененное тело хозяйки, а рядом — топор и нож. Муж погибшей находился в доме. Объяснить, что произошло, он не смог, отметив только, что занимался хозяйством.
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Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и отсек ее руки и ноги.
Соседи характеризовали семью положительно: старики воспитали двух дочерей и сына.
Владимирецкий районный суд избрал пожилому человеку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, так как, согласно медицинской справке, подозреваемый по состоянию здоровья не может находиться в следственном изоляторе.