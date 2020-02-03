Суд отпустил под домашний арест 86-летнего жителя села Городец Ровенской области, который убил и расчленил свою 87-летнюю жену. Об этом 2 февраля сообщает Strana.ua

Расчленивший сожительницу украинец сел в тюрьму спустя полтора года © Morgane Lafond / flickr

Приехавшая на место убийства следственно-оперативная группа была потрясена жестокостью картины. Во дворе лежало расчлененное тело хозяйки, а рядом — топор и нож. Муж погибшей находился в доме. Объяснить, что произошло, он не смог, отметив только, что занимался хозяйством.

Больше криминальных новостей об Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру.

Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и отсек ее руки и ноги.

Соседи характеризовали семью положительно: старики воспитали двух дочерей и сына.

Владимирецкий районный суд избрал пожилому человеку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, так как, согласно медицинской справке, подозреваемый по состоянию здоровья не может находиться в следственном изоляторе.