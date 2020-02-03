«Я поручил департаменту биологии и здравоохранения разработать вакцину и создать в Израиле завод по иммунизации. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить народ Израиля», — написал Нетаньяху.
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Ранее сообщалось, что ученые из Гонконга уже изобрели вакцину от коронавируса nCov 2019, однако ученым понадобится около года на ее тестирование.
По данным ВОЗ, на 2 февраля инфекция поразила почти 12 тысяч человек, в том числе 132 случая зарегистрировали за пределами КНР в более чем 20 странах. От коронавирусной инфекции скончались 305 человек.