В результате обстрела со стороны украинских силовиков ранен военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости в понедельник, 3 февраля

Волга: Возвращение Донбасса на Украину невозможно - ни ментально, ни политически © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк сообщили, что 2 февраля ВСУ дважды нарушили режим тишины, обстреляв населенные пункты Голубовское и Смелое.

«В результате агрессии украинских боевиков получил ранение военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики», — сообщили представители ЛНР.

Подробнее о происходящим на Донбассе читайте в Telegram-канале Украина.ру.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года.

По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек.