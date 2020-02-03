В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что 2 февраля ВСУ дважды нарушили режим тишины, обстреляв населенные пункты Голубовское и Смелое.
«В результате агрессии украинских боевиков получил ранение военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики», — сообщили представители ЛНР.
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Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года.
По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек.