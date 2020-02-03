«Сейчас мы имеем еще одну запись. Почему я говорю "еще одну" — потому что в Сети появилось видео из неизвестных аккаунтов, на котором видно сбитие чего-то. Сначала было так. А сейчас наши специалисты имеют запись (мы еще тогда без доступа к диспетчерской и без черных ящиков получили), которая полностью совпадает с видео, которое было в сети. Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно — он говорит, что "мне кажется, что летит ракета"», — сказал он.
Зеленский уточнил, что экипаж сказал это на персидском и английском языках, «там все зафиксировано».
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«Действительно, это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития», — подчеркнул он.
После этого, утверждает президент, диспетчер Ирана пытался выйти на связь с украинским самолетом, но безуспешно.
Утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ, который летел в Киев из Тегерана разбился.