Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля в комментарии «ТСН» заявил, что иранская власть с самого начала знала о попавшей в украинский самолет с пассажирами ракете

В Иране назвали условия, при которых передадут Украине «черный ящик» сбитого «Боинга» © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк сказал он.

Зеленский уточнил, что экипаж сказал это на персидском и английском языках, «там все зафиксировано».

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«Действительно, это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития», — подчеркнул он.

После этого, утверждает президент, диспетчер Ирана пытался выйти на связь с украинским самолетом, но безуспешно.

Утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ, который летел в Киев из Тегерана разбился.