Президент Украины Владимир Зеленский опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке черных ящиков сбитого «Боинга». Об этом он заявил 2 февраля в интервью ТСН

Сбитый «Боинг». Якубин объяснил, почему Украине не стоило влезать в конфликт США с Ираном © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол, давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут — зачем вам теперь черные ящики? Нет, мы хотим взять эти ящики, и об этом мы говорили с представителем иранской стороны», — заявил Зеленский.

Больше новостей о сбитом украинском самолете читайте в Telegram-канале Украина.ру.

Он добавил, что президент Ирана Хасан Роухани заверил его, что украинцев допустят к любым предметам и доказательствам и позволят взять черные ящики.

«Поэтому я думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, что в случае неполной расшифровки там на месте они могут забрать черные ящики», — отметил украинский президент.

В январе выполнявший рейс в Киев Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно: его приняли за крылатую ракету.