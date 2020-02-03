В Киеве застрелили известного хирурга из Донецка

Подозреваемый выстрелил в 43-летнего мужчину несколько раз и скрылся.
Убитый оперировал в киевской клинике DMK.
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На сайте больницы говорится, что Сотник был кандидатом медицинских наук и работал врачом-хирургом, пластическим и эстетическим хирургом.
Он также был организатором здравоохранения, руководителем DMK Ukraine и экспертом GEP DMK International.
По факту умышленного убийства возбудили уголовное дело. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.