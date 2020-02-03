В Киеве застрелили известного хирурга из Донецка

В Киеве на улице Саксаганского застрели пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника, который арендовал квартиру в этом районе. Об этом 2 февраля сообщили в отделе коммуникации местной полиции

Взрыв и стрельба в Харькове: полиция начала операцию «Сирена» © Фото: Нацполиция Украины выстрелил в 43-летнего мужчину несколько раз и скрылся.

Убитый оперировал в киевской клинике DMK.

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На сайте больницы говорится, что Сотник был кандидатом медицинских наук и работал врачом-хирургом, пластическим и эстетическим хирургом.

Он также был организатором здравоохранения, руководителем DMK Ukraine и экспертом GEP DMK International.

По факту умышленного убийства возбудили уголовное дело. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.