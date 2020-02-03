Из-за отсутствия «классических» симптомов туберкулеза многие жители Украины могут даже не знать, что страдают от этого заболевания, а неправильное лечение усугубляет ситуацию. Об этом врач-фтизиатр высшей категории 1-го тубдиспансера Запорожья Игорь Войтюк рассказал в интервью изданию Украина.ру 2 февраля

На Украине от туберкулеза умирают каждый год по 4 тыс. человек — вице-премьер Розенко © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Когда пациенты сейчас приходят на консультацию, очень трудно их убедить, что у них туберкулез, особенно если он не выделяет соответствующие микробактерии… Сейчас даже не у всех повышается температура. Есть слабость, покашливание, может быть, немного худеют. Кто скажет, что это симптомы туберкулеза? Кашляю, потому что курю, живу в Запорожье, худею, потому что плохое питание, денег нет. А тем не менее, у многих проявляется это заболевание», — сказал Войтюк.

При этом ситуацию, по его словам, усугубила ситуацию с заболеваемостью медреформа, начатая на Украине в 2018 году и в рамках которой повсеместно закрываются тубдиспансеры. Ввиду этого пациент, больной туберкулезом, вынужден идти в общелечебное учреждение, где его начинают лечить от пневмонии.

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Как пояснил врач, по протоколу больных пневмонией нужно лечить т.н. фторхинолонами, один из представителей которых — офлоксацин. При этом фтизиатры просят, чтобы эти препараты не назначали, так как на них уходит рентгенологическая картина: пневмония лечится хорошо, но если это туберкулез, то впоследствии происходит обострение заболевания, а к препарату вырабатывается устойчивость.

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