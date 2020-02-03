По его словам, все люди до 20-30 лет заражаются туберкулезом, но благодаря хорошему иммунитету, эмоциональной стабильности и хорошему питанию болеют не все. Но, если к слабому иммунитету добавляется штамм с резистентной формой, происходит мутация.
«Когда пациенты сейчас приходят на консультацию, очень трудно их убедить, что у них туберкулез, особенно если он не выделяет соответствующие микробактерии… Сейчас даже не у всех повышается температура. Есть слабость, покашливание, может быть, немного худеют. Кто скажет, что это симптомы туберкулеза? Кашляю, потому что курю, живу в Запорожье, худею, потому что плохое питание, денег нет. А тем не менее, у многих проявляется это заболевание», — сказал Войтюк.
При этом ситуацию, по его словам, усугубила ситуацию с заболеваемостью медреформа, начатая на Украине в 2018 году и в рамках которой повсеместно закрываются тубдиспансеры. Ввиду этого пациент, больной туберкулезом, вынужден идти в общелечебное учреждение, где его начинают лечить от пневмонии.
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Как пояснил врач, по протоколу больных пневмонией нужно лечить т.н. фторхинолонами, один из представителей которых — офлоксацин. При этом фтизиатры просят, чтобы эти препараты не назначали, так как на них уходит рентгенологическая картина: пневмония лечится хорошо, но если это туберкулез, то впоследствии происходит обострение заболевания, а к препарату вырабатывается устойчивость.
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