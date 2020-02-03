С 1 января на Украине должен был быть запущен рынок газа без всяких регуляторов. Тем не менее по-прежнему на особом счету остаются компании, задействованные в системе поставок газа по специальным обязательствам, где используются средства госбюджета.
Кроме того, 20 января Кабмин выпустил постановление, предусматривающее привязку цены на газ для населения к его стоимости на амстердамском газовом хабе TFF.
По словам Рябцева, прописанная в спецобязательствах формула гарантирует получение сверхприбылей НАК «Нафтогаз Украины», так как расчеты привязываются не к цене на газ на украинской границе, а учитывают усредненные котировки в Нидерландах. Кроме того, закладывается тариф на транспортировку газа до границы Украины через территорию других стран, добавил эксперт.
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«Это все напоминает формулы "Роттерам+" и "Дюссельдорф+". Мы становимся свидетелями рождения новой формулы — "Амстердам+". И мы никак не можем отказаться от этого "плюса". Меня удивляет, что после привязки к каким-либо индикаторам не отнимается какая-то цена, а добавляется», — заявил Рябцев.
По его словам, это было бы объяснимо, если бы речь шла о рынке нефтепродуктов, 70% которых на Украину завозятся. Но когда речь идет о природном газе, две трети которого добывает украинская госкомпания, наличие этого «плюса» непонятно, сказал директор спецпроектов НТЦ «Психея».
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