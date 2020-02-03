Доктор наук госуправления, эксперт в нефтегазовой отрасли и директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что на Украине зарождается новая формула расчета стоимости топлива - «Амстердам+». Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 1 февраля

Суд заочно арестовал ключевого подозреваемого в «деле Роттердам+» © Facebook, Вовк Дмитрий | Перейти в фотобанк

Кроме того, 20 января Кабмин выпустил постановление, предусматривающее привязку цены на газ для населения к его стоимости на амстердамском газовом хабе TFF.

По словам Рябцева, прописанная в спецобязательствах формула гарантирует получение сверхприбылей НАК «Нафтогаз Украины», так как расчеты привязываются не к цене на газ на украинской границе, а учитывают усредненные котировки в Нидерландах. Кроме того, закладывается тариф на транспортировку газа до границы Украины через территорию других стран, добавил эксперт.

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«Это все напоминает формулы "Роттерам+" и "Дюссельдорф+". Мы становимся свидетелями рождения новой формулы — "Амстердам+". И мы никак не можем отказаться от этого "плюса". Меня удивляет, что после привязки к каким-либо индикаторам не отнимается какая-то цена, а добавляется», — заявил Рябцев.

По его словам, это было бы объяснимо, если бы речь шла о рынке нефтепродуктов, 70% которых на Украину завозятся. Но когда речь идет о природном газе, две трети которого добывает украинская госкомпания, наличие этого «плюса» непонятно, сказал директор спецпроектов НТЦ «Психея».

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