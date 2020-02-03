Доктор наук госуправления, эксперт в нефтегазовой отрасли и директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев объяснил, почему жители Украины, вопреки обещаниям властей, не дождались снижения стоимости коммунальных услуг за декабрь 2019 года. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 1 февраля

Тарифы бы выросли в 4 раза: Макогон оценил подписания контракта по газу с Россией © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук пообещали снижение стоимости коммунальных услуг в декабре. Декабрьские платежки украинцы получили и обнаружили, что у многих тарифы не только не снизились, но и увеличились.

По словам Рябцева, это связано с тем, что ранее Кабмин отдал на места все полномочия, связанные с установлением тарифа на горячее водоснабжение и централизованное отопление. В большинстве случаев, чтобы этот процесс был запущен, необходимо проведение предприятием теплокоммунэнерго перерасчета и общественных слушаний, после чего местный орган власти утверждает тарифы.

Ввиду же того, что местные органы власти не работает постоянно, есть советы, которые не успели провести декабрьское решение, пояснил эксперт.

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Кроме того, постановление Министерства развития громад и территорий представляет собой изменения в методику расчета рекомендованных тарифов, предусматривающую ежемесячную корректировку тарифов на изменения цены природного газа. А в большинстве случаев, как напомнил Рябцев, именно газ является топливом, цена которого составляет 70-80% структуры затрат на тепловую энергию.

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«Такой порядок действовал до этой недели. Постановление имени [главы Министерства развития громад и территорий] Алены Бабак обеспечило учет снижения цен в Баумгартене в октябре-ноябре прошлого года… Фактически это установило обязательства теплокоммунэнерго скорректировать тарифы на тепловую энергию и горячую воду за декабрь. Все эти январские платежки должны были прийти с корректировкой на более низкую стоимость газа по паритету импорта (постановление КМУ №187 от 22 марта 2017 года — ред.)», — заявил эксперт.

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