Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук пообещали снижение стоимости коммунальных услуг в декабре. Декабрьские платежки украинцы получили и обнаружили, что у многих тарифы не только не снизились, но и увеличились.
По словам Рябцева, это связано с тем, что ранее Кабмин отдал на места все полномочия, связанные с установлением тарифа на горячее водоснабжение и централизованное отопление. В большинстве случаев, чтобы этот процесс был запущен, необходимо проведение предприятием теплокоммунэнерго перерасчета и общественных слушаний, после чего местный орган власти утверждает тарифы.
Ввиду же того, что местные органы власти не работает постоянно, есть советы, которые не успели провести декабрьское решение, пояснил эксперт.
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Кроме того, постановление Министерства развития громад и территорий представляет собой изменения в методику расчета рекомендованных тарифов, предусматривающую ежемесячную корректировку тарифов на изменения цены природного газа. А в большинстве случаев, как напомнил Рябцев, именно газ является топливом, цена которого составляет 70-80% структуры затрат на тепловую энергию.
Он также сообщил, что специальные обязательства по продаже энергоресурса населению и производителям тепла по льготной цене были привязаны до 1 января к минимальной из четырех цен, которые выбирали для себя НАК «Нафтогаз Украины» и «Укргаздобыча», которые и реализовывали эти спецобязательства. При этом минимальная из четырех цен была максимальной, установленной Кабмином. Усредненную цену установило Минэкономики, также были биржевая цена и цена на газовом хабе в австрийском Баумгартене.
«Такой порядок действовал до этой недели. Постановление имени [главы Министерства развития громад и территорий] Алены Бабак обеспечило учет снижения цен в Баумгартене в октябре-ноябре прошлого года… Фактически это установило обязательства теплокоммунэнерго скорректировать тарифы на тепловую энергию и горячую воду за декабрь. Все эти январские платежки должны были прийти с корректировкой на более низкую стоимость газа по паритету импорта (постановление КМУ №187 от 22 марта 2017 года — ред.)», — заявил эксперт.
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