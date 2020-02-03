Лидер Союза Левых сил Василий Волга призвал россиян открыть глаза и увидеть, что президент Украины Владимир Зеленский - это не сыгранный им в сериале «Слуга народа» персонаж Василий Голобородько. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 2 февраля

Заявления Зеленского в Польше о Второй мировой войне переходят все границы - Захарова © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

По словам Волги, подобное заявление со стороны Зеленского для него не стало сюрпризом. Он отметил, что Москва, поддавшись «украинской истерии влюбленности в Голобородько», поверила, будто Зеленский — это персонаж, которого он играл. Но это не так, подчеркнул политик.

Больше новостей от Василия Волги читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Зеленский это тот, кто искренне считает защитников Донбасса "мразями"… Открывайте глаза, пора уже. Зеленский — это не против [экс-президента Украины Петра] Порошенко, это продолжение Порошенко. Более молодое, не пьющее, спортивное, симпатичное и гораздо более эффективное», — сказал Волга.

При этом он обратил внимание на то, что, хотя рейтинг украинского лидера и проседает, но не на столько, чтобы он мог волноваться за прочность своего положения.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.