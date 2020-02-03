Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, польский народ первым почувствовал на себе «сговор тоталитарных режимов», что привело к началу войны и позволило нацистам «запустить смертоносный маховик Холокоста».
По словам Волги, подобное заявление со стороны Зеленского для него не стало сюрпризом. Он отметил, что Москва, поддавшись «украинской истерии влюбленности в Голобородько», поверила, будто Зеленский — это персонаж, которого он играл. Но это не так, подчеркнул политик.
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«Зеленский это тот, кто искренне считает защитников Донбасса "мразями"… Открывайте глаза, пора уже. Зеленский — это не против [экс-президента Украины Петра] Порошенко, это продолжение Порошенко. Более молодое, не пьющее, спортивное, симпатичное и гораздо более эффективное», — сказал Волга.
При этом он обратил внимание на то, что, хотя рейтинг украинского лидера и проседает, но не на столько, чтобы он мог волноваться за прочность своего положения.
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