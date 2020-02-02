Джулиани в интервью изданию признал, что в августе прошлого года на встрече с Ермаком в Мадриде назвал Кличко хорошим парнем.
Ермак в комментарии изданию рассказал, что Джулиани интересовался его мнением о Кличко. Помощник президента заявил, что мэр столицы пользуется поддержкой киевлян.
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«Учитывая сложный и непрозрачный характер украинской политики, неясно, было ли вмешательство Джулиани решающей силой, позволяющей мэру сохранить свою работу. Но понятно, что он пытался», — пишет The New York Times.
Политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Кличко, чтобы удержать за собой пост градоначальника Киева, активизировал все свои лоббистские связи.
В том числе он опубликовал общее фото с экс-мэром Нью-Йорка и адвокатом президента США Руди Джулиани.