Около полуночи 2 февраля возле села Угринов недалеко от украинско-польской границы рядовой Львовского погранотряда за рулем служебного Volkswagen Transporter сбил пешехода, сообщает пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) Украины

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