От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Пограничник ехал в сторону пункта попуска на границе Польши и Украины.
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По этому факту ГБР возбудило дело по статье 415 УК Украины («Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего»).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет
Автомобиль, на котором ехал пограничник, изъят. На месте происшествия работали следователи ГБР.