В понедельник, 3 февраля, Помпео встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и примет участие во встрече с главами МИД пяти стран Центральной Азии в формате «Центральная Азия и США (C5 + 1)»
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В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова Помпео встретил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия «Центральная Азия и США (C5 + 1)» для обсуждения региональных вопросов.
В ходе своего международного турне турне госсекретарь уже посетил Великобританию, Украину, Белоруссию и Казахстан.