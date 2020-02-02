Врач-фтизиатр высшей категории 1-го тубдиспансера Запорожья Игорь Войтюк заявил, что проводимая украинской властью медицинская реформа в скором времени приведет к эпидемии туберкулеза в стране. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 2 февраля

На Украине от туберкулеза умирают каждый год по 4 тыс. человек — вице-премьер Розенко © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Суть — в укрупнении участков и переносе части ответственности за финансирование на местные бюджеты. Изначально предполагался 1 фтизиатр на 50 000 взрослого населения… Теперь же ни с того ни с сего, видимо, ради экономии бюджетных средств, решили сократить часть специалистов. Теперь на весь город останется девять взрослых фтизиатров и три фтизиопедиатра», — рассказал Войтюк.

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Кроме того, по его словам, помимо закрытия районных тубдиспансеров, сокращаются койки в областных: если раньше там было 500 мест, то сейчас планируется где-то 200-220. Сокращаются, в частности, и детские койки.

Такими темпами, хотя формально эпидемии туберкулеза на Украине сейчас нет, по прогнозам врача, с данной реформой она обязательно будет. Войтюк напомнил, что подобное уже было в 1995-1997 годах, когда массовые оптимизации и сокращения привели к резкому увеличению заболеваемости туберкулезом. Пик был достигнут в 2005 году.

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