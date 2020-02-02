В апреле 2018 года на Украине стартовала медреформа, которая проводится в три этапа. Согласно ней, к третичному звену относятся специализированные кожвендиспансеры, тубдиспансеры, СПИД-центры и наркодиспансеры, большая часть которых по плану должна быть закрыта в 2021-2022 годах.
«Суть — в укрупнении участков и переносе части ответственности за финансирование на местные бюджеты. Изначально предполагался 1 фтизиатр на 50 000 взрослого населения… Теперь же ни с того ни с сего, видимо, ради экономии бюджетных средств, решили сократить часть специалистов. Теперь на весь город останется девять взрослых фтизиатров и три фтизиопедиатра», — рассказал Войтюк.
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Кроме того, по его словам, помимо закрытия районных тубдиспансеров, сокращаются койки в областных: если раньше там было 500 мест, то сейчас планируется где-то 200-220. Сокращаются, в частности, и детские койки.
Такими темпами, хотя формально эпидемии туберкулеза на Украине сейчас нет, по прогнозам врача, с данной реформой она обязательно будет. Войтюк напомнил, что подобное уже было в 1995-1997 годах, когда массовые оптимизации и сокращения привели к резкому увеличению заболеваемости туберкулезом. Пик был достигнут в 2005 году.
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