Малоимущие украинцы могут не продавать своих домашних любимцев, чтобы рассчитаться с коммунальными платежами. Часть этих расходов возьмет на себя государство, говорится в ссообщении «Нафтогаза», опубликованном 2 февраля в Facebook

«Пусть продаст собаку». «Слуга народа» дал совет пенсионерке о том, как заплатить за услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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«В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн (свыше 100 млрд рублей) живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную стоимость. Более 130 млн грн (свыше 330 млн рублей) ежедневно… Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону», — говорится в сообщении.

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь в эфире телеканала «112 Украина» предложил пенсионерке продать породистую собаку и расплатиться за коммунальные услуги.