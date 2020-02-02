Хозяин Белого дома 28 января обнародовал план, согласно которому Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестине отведут столицу в Восточном Иерусалиме, после чего якобы ее территория вырастет вдвое.
Свой план Дональд Трамп назвал «сделкой века».
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«Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это безусловно заставляет задуматься о его жизнеспособности», — сказал Песков.
План Трампа отвергли лидер ХАМААС и Лига арабских государств. Президент Палестины Махмуд Аббас 1 февраля объявил о разрыве отношений с Израилем и США и пообещал представить ООН альтернативный план.