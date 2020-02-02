План президента США по урегулированию ситуации в Палестине противоречит резолюциям Совета безопасности ООН и является нежизнеспособным. Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Вести.ru»

Палестина прекращает отношения с США и Израилем © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Свой план Дональд Трамп назвал «сделкой века».

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«Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это безусловно заставляет задуматься о его жизнеспособности», — сказал Песков.

План Трампа отвергли лидер ХАМААС и Лига арабских государств. Президент Палестины Махмуд Аббас 1 февраля объявил о разрыве отношений с Израилем и США и пообещал представить ООН альтернативный план.