Четырех нелегальных мигрантов спасли львовские полицейские из грузовика-рефрижератора, который вез яблоки из Македонию в Россию. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области

Треть сельского населения Украины составляют трудовые мигранты – эксперт © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк

Полицейским пришлось сорвать пломбы с прицепа, которые были установлены еще в Румынии.

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Внутри на ящиках с яблоками они обнаружили четырех граждан Афганистана, самому младшему из которых было 15 лет, а старшему — 23.

Нелегалы просидели в рефрижераторе почти пять суток при температуре около 4 градусов. Полицейские угостили иностранцев горячим чаем и предали сотрудникам миграционной службы.