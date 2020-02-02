На заправке в селе Гамалиивка вечером 1 февраля водитель фуры услышал стук и крики из рефрижераторного прицепа. Мужчина вызвал полицию.
Полицейским пришлось сорвать пломбы с прицепа, которые были установлены еще в Румынии.
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Внутри на ящиках с яблоками они обнаружили четырех граждан Афганистана, самому младшему из которых было 15 лет, а старшему — 23.
Нелегалы просидели в рефрижераторе почти пять суток при температуре около 4 градусов. Полицейские угостили иностранцев горячим чаем и предали сотрудникам миграционной службы.