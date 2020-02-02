США интересуют Казахстан как источник новых технологий, инвестиций и знаний. Об этом 2 февраля заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео, передает Интерфакс-Казахстан

Госсекретарь США Помпео призвал Пекин прекратить репрессии против уйгуров © Mark Taylor

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«Мы признательны за последовательную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны США, которые сейчас являются одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. В настоящее время наше сотрудничество имеет статус расширенного стратегического партнерства Казахстана и США в XXI веке», — сказал Тлеуберди.

Ранее Майк Помпео отметил успехи Казахстана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.