Визит Помпео в Казахстан стал частью турне 29 января — 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию, Украину и Белоруссию.
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«Мы признательны за последовательную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны США, которые сейчас являются одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. В настоящее время наше сотрудничество имеет статус расширенного стратегического партнерства Казахстана и США в XXI веке», — сказал Тлеуберди.
Ранее Майк Помпео отметил успехи Казахстана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.