Перед тем, как заявлять о поставках воды в Крым с территории Украины, нужно договориться о приемлемой цене. Об этом 2 февраля заявил вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров, передает РИА Новости

Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в Крым.

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«По всей видимости, это просто очередные разговоры, за которыми не последует реальных действий. Поставкам воды в Крым должны предшествовать договоренности о цене. Главное, чтобы она была приемлемая, шантажировать этим вопросом крымчан никто не позволит», — сказал Гафаров.

По его словам, Крым не испытывает недостатка в питьевой воде. Дополнительные водные ресурсы можно использовать лишь в сельском хозяйстве.

«У Киева денег нет. Нам это вряд ли нужно» - крымский депутат о возобновлении подачи воды © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Аграриям на севере Крыма пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, Для снабжения восточной части полуострова воду из крымской реки Биюк-Карасу перенаправили в Северо-Крымский канал, а также пробурили новые артезианские скважины.