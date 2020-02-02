Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в Крым.
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«По всей видимости, это просто очередные разговоры, за которыми не последует реальных действий. Поставкам воды в Крым должны предшествовать договоренности о цене. Главное, чтобы она была приемлемая, шантажировать этим вопросом крымчан никто не позволит», — сказал Гафаров.
По его словам, Крым не испытывает недостатка в питьевой воде. Дополнительные водные ресурсы можно использовать лишь в сельском хозяйстве.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли подачу воды.
Аграриям на севере Крыма пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, Для снабжения восточной части полуострова воду из крымской реки Биюк-Карасу перенаправили в Северо-Крымский канал, а также пробурили новые артезианские скважины.