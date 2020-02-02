Доктор наук госуправления, эксперт в нефтегазовой отрасли и директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает нереальным «интересное предложение» президента Украины Владимира Зеленского о снижении тарифов для населения на 50%. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 1 февраля

«Минус 50% тарифа на тепло». Насколько реально «интересное решение» Зеленского © Украина.ру/Стрингер

По мнению Рябцева, амстердамский хаб был выбран потому, что там биржевые котировки ниже по сравнению с хабом в австрийском Баумгартене. Соответственно, и суммы в платежных квитанциях для украинцев должны стать ниже.

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Однако, обратил внимание эксперт, даже в этом случае обещание Кабмина снизить тарифы на 50% остается невыполнимым.

«Даже таким образом цены на газ можно снизить максимум на 25%. А если так, то эти 25% нужно умножить на 0,8, и мы получим максимальное снижение, на которое могут пойти тепловики, — где-то в размере 20%. Может, кому-то удастся снизить более, чем на 20%. Но у меня очень большие сомнения по этому поводу», — сказал Рябцев.

По его мнению, правительство не предпринимает какие-то реальные шаги для исправления ситуации.

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