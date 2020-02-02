Народности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая должны получить безопасные условия существования. Об этом 2 февраля заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает Интерфакс

В конце августа 2018 года эксперты ООН сообщили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД КНР заявил, что информация о лагерях для уйгуров ничем не подтверждена и не соответствует действительности.

«Защита основных прав человека определяет дух нации. Мы обсудили вопросы торговли людьми, тяжелую участь более 1 млн мусульман-уйгуров и этнических казахов, которые находятся в интернированных лагерях Синьцзяна в КНР возле границы с Казахстаном», — заявил Помпео.

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Визит Помпео в Казахстан стал частью турне 29 января — 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию, Украину и Белоруссию.