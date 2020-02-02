Несмотря на протяженную границу с Китаем, казахстанские власти продемонстрировали быструю реакцию и ограничили проникновение коронавируса в страну. Об этом 2 февраля заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает РИА Новости

Протяженность границы Казахстана и КНР составляет 1,8 тысячи километров, что вызывает обеспокоенность американских властей.

Ранее Казахстан приостновил выдачу виз гражданам Китая, авиа- и железнодорожное сообщение, а также усилил санитарный контроль на пограничных пунктах.

«По состоянию на вечер вчерашнего дня ведется исследование 46 потенциальных случаев заболевания, быстрая реакция Казахстана, направленная на остановку распространения вируса, впечатляет», — сказал Помпео.

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Помпео с помпой в Минске. Вашингтону нужен не Лукашенко, а весь экс-СССР и прежде всего - Россия © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Майк Помпео добавил, что США делится опытом и лабораторными материалами для проведения анализов в соответствии с международными стандартами, а также предоставляет средства личной защиты для медперсонала

По данным ВОЗ, на 2 февраля инфекция поразила почти 12 тысяч человек, в том числе 132 случая зарегистрировали за пределами КНР в более чем 20 странах. От коронавирусной инфекции скончались 305 человек.