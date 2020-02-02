На Украину не пустили более пяти тысяч россиян с начала года - СБУ
На Украину не пустили более пяти тысяч россиян с начала года - СБУ
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
В марте 2015 года военнослужащий Житомирского погранотряда не стал возвращаться в часть после отпуска и уехал в Россию.

Жена беглого пограничника предложила чиновнику миграционный службы взятку в 300 долларов за изготовление поддельного паспорта и индивидуального налогового номера.

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Чтобы получить новый паспорт, ее муж нелегально вернулся на Украину. Задержали супругов в помещении Государственной миграционной службы, куда они пришли за обещанными документами.

 