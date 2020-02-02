Помпео поставил Казахстан в пример другим странам.
«Я отметил и буду отмечать лидерство Казахстана в возвращении в страну иностранных боевиков-террористов и их семей из Ирака и Сирии. Я надеюсь, что ваши обязательства в вопросах правосудия вдохновят другие страны, которые сделают то же самое», — сказал он.
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Ранее Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает право Казахстана свободно выбирать деловых партнеров, однако назвал партнерство с компаниями США лучшим результатом для любой станы.