Госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил усилия Казахстана по возвращению своих граждан, воевавших в Сирии и Ираке на стороне экстремистов. Об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил 2 февраля на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает Интерфакс

Помпео поставил Казахстан в пример другим странам.

«Я отметил и буду отмечать лидерство Казахстана в возвращении в страну иностранных боевиков-террористов и их семей из Ирака и Сирии. Я надеюсь, что ваши обязательства в вопросах правосудия вдохновят другие страны, которые сделают то же самое», — сказал он.

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