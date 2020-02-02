По словам композитора, кураторы той «комсомольской молодежи», что заседает сегодня в украинском правительстве, на протяжении 28 лет усиленно работали на разрыв с Россией.
«Пока в России думали, что мы вечные братья и будем дружить взахлеб всю жизнь, выросла молодежь, которая ничего не знает о том хорошем, что было раньше. Они ничего не знают о шикарном советском искусстве, балете, литературе. Они знают только, что был голодомор, который устроили злые русские… Все эти господа работали в расчете на этот молодняк: 28 лет они очень целенаправленно и целеустремленно поработали», — пояснил Быстряков.
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Он убежден, что сегодня украинцы живут в оккупации, так как только оккупанты могут диктовать людям, на каком языке им говорить и в какую церковь ходить.
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