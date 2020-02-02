Днем 1 февраля на Привокзальной площади семь человек напали на соратников журналиста, блогера Анатолия Шария, которые раздавали прохожим агитационные брошюры. Они повалили палатку и разбросали печатную продукцию.
По словам очевидцев, среди нападавших были представители «Правого Сектора»*, «Дергачевской альтернативы» и депутаты от партии «Самопомощь».
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По информации полиции, задержанным от 29 до 53 лет. Все они местные жители. Трое из них уже дали показания по поводу произошедшего, остальные общаться со следователями отказались.
Уголовное дело возбуждено по статье 296 УК Украины («Хулиганство»). Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы.
На активистов «Партии Шария» нападают не в первый раз. В конце января неизвестные подожгли офис политсилы в Херсоне.
*Деятельность организации запрещена в РФ