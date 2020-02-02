Полиция задержала нескольких человек, напавших на агитационную палатку «Партии Шария» в городе Дергачи Харьковской области. Об этом вечером 2 февраля сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции

Днем 1 февраля на Привокзальной площади семь человек напали на соратников журналиста, блогера Анатолия Шария, которые раздавали прохожим агитационные брошюры. Они повалили палатку и разбросали печатную продукцию.

По словам очевидцев, среди нападавших были представители «Правого Сектора»*, «Дергачевской альтернативы» и депутаты от партии «Самопомощь».

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Шарий: «Зеленский лично дал распоряжение разобраться с нападениями» © Facebook/Анатолий Шарий

Уголовное дело возбуждено по статье 296 УК Украины («Хулиганство»). Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы.

На активистов «Партии Шария» нападают не в первый раз. В конце января неизвестные подожгли офис политсилы в Херсоне.

*Деятельность организации запрещена в РФ



