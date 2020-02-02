Сотрудничество с американскими компаниями принесет выгоду любой стране. Об этом 2 февраля заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает РИА Новости

При этом Помпео заверил, что США поддерживают право Казахстана свободно выбирать деловых партнеров.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны. Эти очень хорошие сделки создают рабочие места, прозрачность контрактов», — сказал Помпео.

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Визит Помпео в Казахстан является частью турне 29 января — 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию, Украину и Белоруссию.