При этом Помпео заверил, что США поддерживают право Казахстана свободно выбирать деловых партнеров.
«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны. Эти очень хорошие сделки создают рабочие места, прозрачность контрактов», — сказал Помпео.
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По словам главы МИД Казахстана, американские санкции не коснутся казахстанских компаний.
Визит Помпео в Казахстан является частью турне 29 января — 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию, Украину и Белоруссию.