«Левая идея сегодня на Украине разгромлена… Все другие лидеры левого движения, и я в том числе, — мы все несем ответственность за развал левого движения. Причина этого развала — идеологическое предательство и предательство избирателей», — заявил он.
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При этом политик назвал иллюзией мнение о том, что идеи украинского национализма поддерживаются якобы меньшинством. По его словам, на Западе Украины эта поддержка «тотальна и агрессивна», а на Востоке — 50/50.
Всего, по словам Волги, с одобрением на националистические факельные шествия из окон квартир смотрят около 60% населения Украины.
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