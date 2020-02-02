На сегодняшний день левая идея на Украине разгромлена, а националистическое «меньшинство» уже давно превратилось в большинство. Об этом лидер Союза Левых сил Василий Волга рассказал в интервью изданию Украина.ру 2 февраля

Президента Украины обвинили в схожих с радикальными националистами взглядах © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

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При этом политик назвал иллюзией мнение о том, что идеи украинского национализма поддерживаются якобы меньшинством. По его словам, на Западе Украины эта поддержка «тотальна и агрессивна», а на Востоке — 50/50.

Всего, по словам Волги, с одобрением на националистические факельные шествия из окон квартир смотрят около 60% населения Украины.

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