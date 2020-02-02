На Филиппинах 1 февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончался 44-летний мужчина. Об этом 2 февраля в Twitter сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Эта смерть стала первой за пределами Китая. Умерший приехал на Филиппины из Уханя, где находится эпицентр эпидемии.

«На Филиппинах [было] зарегистрировано два подтвержденных случая заражения коронавирусом. Оба человека имели близкие контакты и являются жителями китайского Уханя», — говорится в сообщении ВОЗ.

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Зараженные люди были госпитализированы в больницу Сан-Лазаро, персонал которой принял все необходимы меры для профилактики.