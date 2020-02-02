По словам Ермака, украинская власть уже сейчас думает над тем, как будет восстанавливать Донбасс после прекращения войны. В частности, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, который будет направлен на развитие этого региона.
«Что касается экономики, знаете, сегодня все, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может быть, в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом», — сказал помощник украинского президента.
При этом он признал, что на восстановление требуются «большие средства».
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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин якобы учитывал реинтеграцию Донбасса при разработке госбюджета на 2020 год. При этом позднее глава президентской фракции в Верховной Раде «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у Киева нет.