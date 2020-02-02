Общий фонд госбюджета Украины за первый месяц 2020 года недополучил почти 14 миллиардов гривен доходов. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины

Маркарова рассказала о «небольшом невыполнении» госбюджета Украины в 2020 году © Минфин Украины | Минфин Украины | Перейти в фотобанк

«Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Это, в частности, крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 грн/доллар США, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/доллар США), меньший объем импорта и более низкие цены на газ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), администрируемых Государственной налоговой службой, были ниже запланированных показателей на 5,9 миллиардов гривен (15 миллиардов рублей), а администрируемых Государственной таможенной службой, — на 7,9 миллиардов гривен (20,2 миллиардов рублей).

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Министр финансов Оксана Маркарова, комментируя невыполнения плана поступлений в госбюджет, заверила, что в 2020 году все потребности Украины будут профинансированы.

«Тщательный анализ, выводы и меры предпринимаются. Как и в 2019 году, когда многие ошибочно предполагали 50/100/150-миллиардные "дыры", которые в результате слаженной работы власти и не прогнозировались и не возникли, и в 2020 году мы, как бы тяжело ни было, ответственно отреагируем на все новые вызовы и обеспечим нормальное финансирование потребностей страны», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Маркарова сообщала о «небольшом недовыполнении» госбюджета в 2020 году и уверяла, что «причин для беспокойства нет».