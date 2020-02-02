Число отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тысяч, что на 25% больше 2018 года, когда отказов насчитывалось 46,7 тысяч. Об этом на днях сообщил аналитический центр «Европа без барьеров» со ссылкой на статистические данные Погранслужбы Польши и данные собственных исследований

Рейтинг ужасов. Самые тяжелые истории украинских мигрантов в Польше © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк данным исследования, абсолютное большинство отказов была выдано на наземной границе. При путешествии на самолете вероятность получить отказ значительно меньше, отметили аналитики.

Главными причинами отказов указываются неподтвержденная цель поездки (34,9 тысяч) и нехватка средств (12,8 тысяч).

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Как директор Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский сообщил, что на сегодняшний день в Польше работают около 900 тысяч украинских заробитчан — это 90% от общего числа трудовых мигрантов в стране.