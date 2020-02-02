По данным исследования, абсолютное большинство отказов была выдано на наземной границе. При путешествии на самолете вероятность получить отказ значительно меньше, отметили аналитики.
Главными причинами отказов указываются неподтвержденная цель поездки (34,9 тысяч) и нехватка средств (12,8 тысяч).
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Как директор Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский сообщил, что на сегодняшний день в Польше работают около 900 тысяч украинских заробитчан — это 90% от общего числа трудовых мигрантов в стране.