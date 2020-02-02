Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков начал думать об отставке из-за упреков со стороны Офиса президента, который обвиняет его в том, что депутаты от «Слуги народа» не могут проголосовать за нужные решения. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Тимошенко ищет спонсоров, а Сорос Украине - нового премьера © РИА Новости, Нина Зотина

«Это не его проблема, что фракция "Слуга народа" состоит из трех групп — команды "95 квартала", включая Игоря Павлюка, который был спонсором вместе с Калетником "Слуги народа", а также команд Коломойского и Сороса-Пинчука», — пояснил Царев.

С учетом того, что сейчас наблюдается падение рейтинга президента Владимира Зеленского, добавил экс-депутат, настроения Разумкова сегодня не столь хороши.