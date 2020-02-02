Однако, продолжил эксперт, как спикер Разумков старается вести себя правильно, толерантно, а также соблюдать баланс между тремя разными группами, которые сформировались внутри «Слуги народа».
«Это не его проблема, что фракция "Слуга народа" состоит из трех групп — команды "95 квартала", включая Игоря Павлюка, который был спонсором вместе с Калетником "Слуги народа", а также команд Коломойского и Сороса-Пинчука», — пояснил Царев.
С учетом того, что сейчас наблюдается падение рейтинга президента Владимира Зеленского, добавил экс-депутат, настроения Разумкова сегодня не столь хороши.