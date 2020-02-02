«В прошлом году газ стоил 126 долларов за тысячу кубов. Моя супруга минчанка. Она платит 200. Промышленность платит 270-300. Так мы можем и даром поставить этот газ, и все равно там будут огромные деньги для населения», — сетует эксперт.
В связи с этим он подчеркнул, что если в Белоруссии понадобиться осуществить геополитический разворот на Запад по украинскому сценарию, то белорусов будут привлекать конкретными возможностями свободно ездить в Евросоюз и зарабатывать там деньги.
Суздальцев добавил, что Москве нужно немедленно исправлять эту ситуацию, поскольку средства из федерального бюджета расходуются впустую, что со временем будет возмущать и рядовых россиян.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру