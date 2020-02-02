Проблема РФ в отношениях с Минском состоит в том, что выделяемые ему огромные российские ресурсы не доходят до обычных белорусов и никак не улучшают им жизнь. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев 30 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича»

В связи с этим он подчеркнул, что если в Белоруссии понадобиться осуществить геополитический разворот на Запад по украинскому сценарию, то белорусов будут привлекать конкретными возможностями свободно ездить в Евросоюз и зарабатывать там деньги.

Суздальцев добавил, что Москве нужно немедленно исправлять эту ситуацию, поскольку средства из федерального бюджета расходуются впустую, что со временем будет возмущать и рядовых россиян.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру